Son Dakika Haberleri: Tartıştığı eski eşini ve baldızını öldürdüğü iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Tartıştığı eski eşini ve baldızını öldürdüğü iddiası

43 dakika önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde, cezaevinden izinli olarak çıkan kişinin vurduğu ileri sürülen eski eşi ve baldızı yaşamını yitirdi.

Tartıştığı eski eşini ve baldızını öldürdüğü iddiası, System.String[]
İzmir'in Çiğli ilçesinde, cezaevinden izinli olarak çıkan kişinin vurduğu ileri sürülen eski eşi ve baldızı yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Menemen Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak çıkan G.S. (47) eski eşi Habibe Çevik'in (42) Çiğli ilçesi 8082/1 Sokak'taki evine geldi.
Bir süre sonra G.S. ile Habibe Çevik ve Çevik'in kardeşi Fatma Akdağ (39) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında G.S, tabancayla Çevik ve Akdağ'a ateş açtı.
Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılan Habibe Çevik ise burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, evin yakınında Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyarı ateşi açılarak, durduruldu. G.S'nin üzerinde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.
Bu arada zanlının cezaevi izninin son günü olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:33 Kaynak: AA
İzmir, Akdağ, Çiğli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisinin 9 ve 7 yaşındaki kızlarına istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu Konservatuvar öğrencisi genç, mezuniyetine bir gün kala elektrik akımına kapılıp öldü Emirates Havayolları, 15 bin 500 lira maaşla kabin görevlisi almak için Türkiye'ye geliyor Genç adamın, "Baban seni neden öldürmek istedi?" sorusuna verdiği cevap kan dondurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 22:16:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartıştığı eski eşini ve baldızını öldürdüğü iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]