Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Eski İş Arkadaşını Öldürdü

Tartıştığı Eski İş Arkadaşını Öldürdü

1 saat önce

Antalya'da bir çalışanın, eski iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi.

Tartıştığı Eski İş Arkadaşını Öldürdü, System.String[]
Antalya'da bir çalışanın, eski iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece yarısı Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde iş makinesi tamircisi olarak çalışan 34 yaşındaki Fevzi Gürün, iddiaya göre daha önce birlikte çalıştığı E.B. ile telefonda tartıştı. Tartışma sonrası Fevzi Gürün'ün verdiği adreste bir araya gelen ikili tartışmalarını burada da sürdürdü. İddiaya göre E.B, Fevzi Gürün'ü ayağından, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralı olan Gürün, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Fevzi Gürün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası E.B. kaçtığı Isparta'da yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:06 Kaynak: İHA

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