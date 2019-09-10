Son Dakika Haberleri: Tartıştığı eski karısını öldürdü
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Tartıştığı eski karısını öldürdü

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı eski karısını pompalı tüfekle öldürdü.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı eski karısını pompalı tüfekle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Lütfiye Yüksel (45), 6 ay önce boşandığı kocası Nuh Gürel'in (50) Şahin Özbilen Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki evinin önüne geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle eski eşler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Nuh Gürel, eski eşi Lütfiye Yüksel'i pompalı tüfekle vurdu.

Çevredeki vatandaşlar tarafından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Yüksel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra gözaltına alınan Nuh Gürel, ifadesinde, altı ay önce ayrıldığı eşinin sürekli kendisinden para istediğini ileri sürerek, "Param olursa veriyordum, olmazsa yok diyordum. Sürekli tehdit edip bağırıp çağırıyor para istiyordu. Evimde oturduğum sırada yine aradı, acil 500 lira lazım dedi, ben de yok dedim bir saat sonra kapıma geldi. Bana para vereceksin seni vurdururum, öldürtürüm deyince kendimi kaybederek vurdum." dedi.

Lütfiye Yüksel'in cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Tartıştığı eski karısını öldürdü

Ceyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:32 Kaynak: AA
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Adana'da tartıştığı eski karısını öldürdü
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