Tartıştığı esnafı 12. kattan aşağı atan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Tartıştığı kişiyi Perpa Ticaret Merkezi'nin 12. katından aşağı attığı iddiasıyla yargılaması ağır ceza mahkemesinde devam edilen sanık, "Kendimi savunayım derken adamı yerde gördüm." dedi.

Sanık Çağdaş Boyalı, İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararı vererek dosyayı gönderdiği İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Olayda 11. kata düşerek yaralanan müşteki İlyas Demirci ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Savunması sorulan Çağdaş Boyalı, Perpa'da babasının borcunu yatırdıktan sonra üst kata çıktığını, yolun ortasında tanımadığı bir kişinin küfürler savurarak üstüne doğru gelmeye başladığını ve yoluna devam etmesine rağmen bu kişinin kendisini kıstırarak durdurduğunu iddia etti.

Boyalı, savunmasına şöyle devam etti:

"Adamı ittim. Gücüm yetmiyordu, çok ağırdı. Gidecekken geri döndüm, 'Bana niye böyle yaptınız?' diye sordum. Vurmaya devam etti, çok güçlüydü. Kendimi savunayım derken adamı yerde gördüm. Çevredekilere seslendim, ambulans çağırdık. Öldürmeye teşebbüs düşünebileceğim bir şey değil. Olay anlatıldığı gibi değil. Zemine düşme kesinlikle söz konusu değil. Tanımadığım bir insandır. Belki torunu yaşındayım. Bu zamana kadar kimseyle kavga bile etmedim. Ben niye öldürmek isteyeyim bir kişiyi? Daha önce müştekiyi hiç görmedim. Perpa'ya sık gitmem. Gittiğimde okul taksiti yatırmak için giderim. Olay günü tek başımaydım. 3 kişi olsak onlar da gelmez mi kavga etmeye?"

Beyanı sorulan müşteki İlyas Demirci ise Perpa'da esnaf olduğunu belirterek, "Lavaboya gidiyordum. Karşımda şekli, tipi kayık 3 kişi duruyordu. Onlardan rahatsız oldum ve alt kata indim. Tuvaletten çıktığımda sanığı karşımda gördüm. Görünce bende bir panik başladı. Üzerine yürüdüm ve bana iki tokat attı. Sonrasında geriye döndüm ve arkamdan bana vurmaya devam etti. İlk darbede kulağım parçalandı. Yerden kalkınca beni tutup aşağıya attı." dedi.

Demirci, o gün biraz alkollü olduğunu ve alkollü olmasa 3 kişiyi tokatlayacağını da aktardı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müşteki İlyas Demirci'nin tedavi gördüğü Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinden tedavi evraklarının istenilmesi ve evrakların gelmesinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan yeni rapor alınmasına karar verdi.

Olay yerinde keşif yapılmasını ve sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamını da karara bağlayan heyet, duruşmayı erteledi.

Dava ağır ceza mahkemesine gönderilmişti

Şişli'deki Perpa Ticaret Merkezi'nin 12. katında Çağdaş Boyalı ile İlyas Demirci arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Boyalı, Demirci'yi iş merkezinin korkuluklarından 11. kata atmıştı.

Bir alt kata düşen ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Demirci'nin şikayeti üzerine de Boyalı gözaltına alınmıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Boyalı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çağdaş Boyalı'nın "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

Yargılamanın başladığı İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, 21 Ekim 2021'de, eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturma ihtimali bulunduğunu belirterek, dosyayı görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine göndermişti.