İSTANBUL-TARTIŞTIĞI ESNAFI 12'NCİ KATTAN ATAN SANIĞA 1 YIL 5 AY HAPİS - Son Dakika
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İSTANBUL-TARTIŞTIĞI ESNAFI 12'NCİ KATTAN ATAN SANIĞA 1 YIL 5 AY HAPİS

07.04.2022 12:27

ŞİŞLİ'de ticaret merkezinde tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan atan ve 11'inci kata düşerek ağır şekilde yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Çağdaş Boyalı iyi hal indirimi uygulanarak, 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ŞİŞLİ'de ticaret merkezinde tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan atan ve 11'inci kata düşerek ağır şekilde yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Çağdaş Boyalı iyi hal indirimi uygulanarak, 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı katıldı. Mağdur İlyas Demirci ise duruşmaya katılmadı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Mağdur İlyas Demirci'nin avukatı Enver Kibiroğlu, "İddianamede anlatılan sanığın eylemi kasten öldürme teşebbüs suçunu oluşturmuş. Bu nedenle sanığın bu suçtan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı ise söyleyecek bir şeyi olmadığını belirterek beraatını talep etti. Sanık avukatı İlyas Demirci'nin müvekkiline hakaret ettiğini ve tokat atarak merdivenlere iterek düşürmek istediğini söyleyerek, "Müvekkilim meşru müdafaa sınırları içerisinde hareket etmiştir. Bu sebepten dolayı beraatını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

SANIĞA 1 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı'nın "Haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 1 yıl 5 ay hapis cezasına hükmetti. Heyet, hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAME

Şişli'de bir ticaret merkezinde 22 Şubat 2021'de günü akşam saatlerinde esnaf İlyas Demirci, tartıştığı 21 yaşındaki Çağdaş Boyalı tarafından 12'nci kattan aşağı atılmıştı. Şans eseri 11'inci kata düşen Demirci, vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle hastanede tedaviye alınmıştı. Taraflar arasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Aşağı atılan İlyas Demirci'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Çağdaş Boyalı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İddianamede Çağdaş Boyalı hakkında "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis isteniyordu.

İSTANBUL-TARTIŞTIĞI ESNAFI 12'NCİ KATTAN ATAN SANIĞA 1 YIL 5 AY HAPİS
İSTANBUL-TARTIŞTIĞI ESNAFI 12'NCİ KATTAN ATAN SANIĞA 1 YIL 5 AY HAPİS
İSTANBUL-TARTIŞTIĞI ESNAFI 12'NCİ KATTAN ATAN SANIĞA 1 YIL 5 AY HAPİS

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TARTIŞTIĞI ESNAFI 12'NCİ KATTAN ATAN SANIĞA 1 YIL 5 AY HAPİS - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-TARTIŞTIĞI ESNAFI 12'NCİ KATTAN ATAN SANIĞA 1 YIL 5 AY HAPİS - Son Dakika
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