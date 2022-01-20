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Tartıştığı esnafı 12'nci kattan atmıştı; olay yerinde keşif yapılacak - Son Dakika

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan atmıştı; olay yerinde keşif yapılacak

20.01.2022 16:32
Tartıştığı esnafı 12'nci kattan atmıştı; olay yerinde keşif yapılacak

ŞİŞLİ'de ticaret merkezinde tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan atan ve 11'inci kata düşerek yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen Çağdaş Boyalı'nın yargılandığı davada olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi.

ŞİŞLİ'de ticaret merkezinde tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan atan ve 11'inci kata düşerek yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen Çağdaş Boyalı'nın yargılandığı davada olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı katıldı. Duruşmada müşteki İlyas Demirci tekerlekli sandalyeyle katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Çağdaş Boyalı, "Olay günü babamın kredi kartı borcunu yatırmak için Perpa Ticaret Merkezi'ne gitmiştim. Sonra üst kattaki lavaboya çıktım. Orada tanımadığım bir beyefendi gördüm. 'Ne yapıyorsun' diyerek sinkaflı sözler söyleyerek, bana doğru gelmeye başladı. Yolumu değiştirdim. Daha sonra beni yanına çağırarak, yine sinkaflı sözler söyledi. Göğsümden tutup itmeye başladı. Elinden kurtulmaya çalıştığım sırada sırtıma vurdu. Biraz gittikten sonra geri döndüm. 'Bana niye vurdun?' diye sordum. Üstüme çullandı. Kulağıma vurdu. O an ne olup bittiğini anlamadım, adam yerdeydi. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Öldürmek suçuyla yargılanıyorum. Benim sorumluluklarım var. Bu olay öldürmeye teşebbüs kesinlikle değil. Ben insan öldürmenin suçunu biliyorum bunu okudum. Benim burada olmamam gerekiyordu. Benim tanımadığım kişiyle ne sorunum olabilir. Keşif yapılırsa beni anlayacaksınız. Sicilim temizdir. Benim niyetim kesinlikle öldürmeye teşebbüs değil. Kimseyle husumetim yok. Bu yaşıma kadar kimseyle kavga etmedim. Takdir mahkemenindir. Ben yapmam yapamam" ifadelerini kullandı.

"YERDEN KALKINCA BENİ TUTUP AŞAĞIYA ATTI"Müşteki İlyas Demirci sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek "Lavaboya gidiyordum. Karşımda şekli tipi kayık, 3 kişi duruyordu. Onlardan rahatsız oldum ve alt kata indim. Tuvaletten çıktığımda sanığı karşımda gördüm. Görünce bende bir panik başladı. Üzerine yürüdüm ve bana iki tokat attı. Sonrasında geriye döndüm ve arkamdan bana vurmaya devam etti. İlk darbede kulağım parçalandı. Yerden kalkınca beni tutup aşağıya attı. Ben bir delikanlıya küfretmem, hakaret ederim. Zaten dövecek olsam tokat atmak yerine yumruk atardım. 13'üncü kat muhasebe katıdır. Orada yabancılar olmaz. 3 kişiyi görünce rahatsız oldum. O gün biraz alkollüydüm. Alkollü olmasaydım, yoluma devam eder üçünü de tokatlardım" dedi.

TANIK DİNLENDİDuruşmada tanık olarak dinlenen Necati Furkan Acar, "İlyas Demirci, 'Bana ne soruyorsun?' dedi. Hırpalar gibi genç arkadaşın sırtına vurdu. Aralarında münakaşa oldu. Genç arkadaş bana baktı, müdahale etmedim. Oradan ayrıldılar. Çağdaş Boyalı sonradan tekrar geldi ve İlyas Demirci'yi tanıyıp tanımadığımızı sordu. Yandaki ofiste çalışan biri, Demirci'nin nereye gittiğini tarif etti. Biraz zaman geçtikten sonra peşinden gittim. İlyas Demirci yerdeydi" şeklinde konuştu.

MAHKEME OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILMASI KARARI VERDİ

Müşteki İlyas Demirci'nin tedavi gördüğü Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nden tedavi evraklarının istenmesine karar verdi. Mahkeme, evraklarının gelmesinin ardından müştekinin Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek hakkında rapor istenmesine hükmetti. Olay yerinde keşif yapılmasına karar veren heyet, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.


Tartıştığı esnafı 12'nci kattan atmıştı; olay yerinde keşif yapılacak
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Ticaret Merkezi, Kredi Kartı, İstanbul, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı esnafı 12'nci kattan atmıştı; olay yerinde keşif yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartıştığı esnafı 12'nci kattan atmıştı; olay yerinde keşif yapılacak - Son Dakika
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