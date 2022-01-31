Tartıştığı esnafı 12'nci kattan atmıştı; olay yerinde keşif yapıldı - Son Dakika

ŞİŞLİ'de ticaret merkezinde Çağdaş Boyalı tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan atıp 11'inci kata düşürerek yaralanmasına yol açmıştı. Mahkemenin talebi üzerine olay yerinde keşif yapıldı.

Şişli'de 7 Mart 2021 yılında bir ticaret merkezine gelen Çağdaş Boyalı, tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'ci kattan aşağı attı. Şans eseri bir kat aşağı düşen Demirci, yaralandı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme olay yerinde keşif kararı verdi. Bugün iş merkezinde mahkeme heyetinden bir hakim üyesi eşliğinde keşif yapıldı. Sanık avukatının da katıldığı keşifte olay yerinde tartışmanın yaşandığı alan ve Demirci'nin aşağı düştüğü kat aralığı metreyle ölçüldü. Ölçümlerin ardından heyet olay yerinden ayrıldı.

"UZUN BİR SÜRE ETKİSİNDEN ÇIKAMADIK"

Olay anında iş merkezinde işletmesinde olduğunu söyleyen Yasin Bener, "Olay günü biz de buradaydık. Sesler gürültüler duyduk. Olaya birebir şahit olmadık fakat vatandaşın yukarıdan aşağıya düştüğünü gördük. Herhalde sanırım yaşlı olan adam genç arkadaşa tokat atmasından dolayı aralarında yaşanan arbededen ötürü yaşlı olan adam aşağı düşüyor. Biz de bu şekilde biliyoruz. Şaşkınlık içerisinde kaldık. O gün zaten uzun bir süre etkisinden çıkamadık. Hemen müdahale edildi. Burası kalabalıklaştı, ambulans çağrıldı, hemen yardımcı olundu. Haberlerden de öğrendik yaşlı olan adam sakat kalmış" dedi.Hacer Bener ise, "4 ay oldu biz buraya geleli olayın bu katta olduğunu söyleniyor hala konuşuluyor. Komşulardan duyduğumuz kadarıyla arbede çıkmış. Biri tokat atmış. 13'cü kat deniyor ama çok yüksek bir yer değil. Kat olarak 13'cü kat zaten iş merkezi yüksek bir yer olduğu için katları çok o yüzden kat aralıkları alçak. Tam şahit olmadım sakatta kalınacak bir yer mi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Çağdaş Boyalı'nın "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

- İstanbul