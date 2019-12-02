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Tartıştığı ev sahibini öldürdü

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, tartıştığı ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, tartıştığı ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü.

Altınordu Mahallesi'nde, alkollü olduğu iddia edilen Ali R.D. (64) ile ev sahibi 6 çocuk babası Necim Ökmen arasında (64) henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali R.D, evde bulunan pompalı tüfekle Ökmen'e ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ökmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Necim Ökmen'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ali R.D. emniyete götürüldü.

Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Ökmen'in cenazesi yakınları tarafından Basmane Çorakkapı Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan namazın ardından cenaze Gökdere Mezarlığı'nda defnedildi.

Tartıştığı ev sahibini öldürdü

Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:37 Kaynak: AA
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