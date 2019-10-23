Son Dakika Haberleri: Tartıştığı evde bakım görevlilerinin aracına ateş açtı
Son Dakika Güncel Tartıştığı evde bakım görevlilerinin aracına ateş açtı

Tartıştığı evde bakım görevlilerinin aracına ateş açtı

8 dakika önce

Balıkesir Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ait evde bakım hizmetleri aracına ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Tartıştığı evde bakım görevlilerinin aracına ateş açtı, System.String[]

Balıkesir Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ait evde bakım hizmetleri aracına ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Güre Mahallesi'nde evde sağlık hizmetleri ekibinin şoförü park halindeki aracını çıkarırken K.B'ye ait otomobile sürttü. Bunun üzerine K.B, 3 kişilik sağlık ekibine hakaret etti.

Tartışmanın ardından hareket ederek yaklaşık 600 metre yol alan sağlık ekibinin aracının önünü otomobiliyle kesen K.B, silahıyla 4 el ateş etti. Olayda yaralanan olmazken, sağlık aracında hasar oluştu.

K.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Balıkesir, Edremit, Güre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:30 Kaynak: AA
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