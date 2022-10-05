Olay, gece Seyranbağları Mahallesi Başçavuş Sokak'ta meydana geldi. Aynı evde yaşayan Cenk C. ile Ezgi A. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Cenk C., Ezgi A.'yı bıçaklayıp, kapıyı üzerine kilitleyerek evden ayrıldı. Ezgi A.'nın yaralı halde balkona çıkıp, yardım istemesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiyecilerin merdivenle balkona çıkıp, kapıyı açmasının ardından Ezgi A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, Cenk C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tartıştığı Ezgi'yi bıçaklayıp, eve kilitledi - Son Dakika

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