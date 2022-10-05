Tartıştığı Ezgi'yi bıçaklayıp, eve kilitledi - Son Dakika
Üye Girişi

Tartıştığı Ezgi'yi bıçaklayıp, eve kilitledi

05.10.2022 12:57
Tartıştığı Ezgi'yi bıçaklayıp, eve kilitledi

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Ezgi A., tartıştığı ev arkadaşı Cenk C. tarafından bıçaklanarak yaralandı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Ezgi A., tartıştığı ev arkadaşı Cenk C. tarafından bıçaklanarak yaralandı. Ezgi A.'yı eve kilitleyip, giden Cenk C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece Seyranbağları Mahallesi Başçavuş Sokak'ta meydana geldi. Aynı evde yaşayan Cenk C. ile Ezgi A. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Cenk C., Ezgi A.'yı bıçaklayıp, kapıyı üzerine kilitleyerek evden ayrıldı. Ezgi A.'nın yaralı halde balkona çıkıp, yardım istemesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiyecilerin merdivenle balkona çıkıp, kapıyı açmasının ardından Ezgi A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, Cenk C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


YORUMLAR
500
Ankara'da trans bireylerin bıçaklı kavgasında kan aktı Ankara'da trans bireylerin bıçaklı kavgasında kan aktı Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi'nde Dersler Başladı Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi'nde Dersler Başladı
Kaynak: DHA

Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı Ezgi'yi bıçaklayıp, eve kilitledi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:52 İstanbul Güngören'de zabıta ekibi, seyyar satıcıya ailesinin gözü önünde tokat attı! O anlar kameralara yansıdı
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü çıkışı ve kanun teklifiyle yankı uyandıran Kılıçdaroğlu'na tepki: Adam gibi dürüst ol, istismar siyaseti yapma
12:22 Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, ,6,5 yıl sonra ekranlara geri dönüyor
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin seçim öncesi söyledikleriyle seçim sonrasında yaptıkları arasındaki uçurumu belediyelerde gördük
11:58 Yalova'da zabıta ekiplerinden dilencilere operasyon! Üzerinden 12 bin lira çıkan dilenci herkesi şaşırttı
11:54 Bakan Fatih Dönmez'den 'bor' açıklaması: Daha çok komplo teorilerine ve şehir efsanelerine konu oldu
11:45 4 ay önce ikinci bebeğini kucağına alan Sinem Kobal, son halini takipçileriyle paylaştı
11:38 Yüksek kiralar elde etmek isteyen fırsatçıların kiracılardan maaş bordrosu ve kredi notu istemesi tepki çekti
11:40 Yoğun bakımda yatan yaşlı kadına işkence! Görüntülere tepki yağdı
11:06 Mersin'de görevli mühendisi taciz eden kadın şube müdürünün 5 yıl hapsi isteniyor! "Çok fazla cinsel tecrübem var" sözleriyle yaklaştığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 13:24:40. #1.11#
SON DAKİKA: Tartıştığı Ezgi'yi bıçaklayıp, eve kilitledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement