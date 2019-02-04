Tartıştığı Gelini Tarafından 8 Yerinden Bıçaklandı
52 dakika önce
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Keriman A. (45) tartıştığı kayınvalidesi Ferizan A.'yı (68) 8 yerinden bıçakladı.
İZMİR'in Ödemiş
ilçesinde, Keriman A. (45) tartıştığı kayınvalidesi Ferizan A.'yı (68) 8 yerinden bıçakladı. Ferizan A. olay yerinde hayatını kaybederken, Keriman A. gözaltına alındı.
Olay, saat 15.30 sıralarında ilçenin kırsal Kaymakçı
Mahallesi'nde, Ercan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Keriman A. ile kayınvalidesi Ferizan A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Keriman A., mutfaktan aldığı bıçakla Ferizan A.'yı 8 yerinden yaraladı. Kavga seslerini duyan komşular eve gelip kanlar içinde yerde yatan Ferizan A.'yı görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen jandarma ekipleri Ferizan A.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken, gelini Keriman A. ise gözaltına alındı. Jandarma
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:09 Kaynak: DHA
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