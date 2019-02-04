Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Gelini Tarafından 8 Yerinden Bıçaklandı (2)

Tartıştığı Gelini Tarafından 8 Yerinden Bıçaklandı (2)

1 saat önce

CİNAYETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTIİzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde Keriman A. (45) ile kayınvalidesi Ferizan A.'nın (68) arasındaki tartışmanın nedeni ortaya çıktı.

Tartıştığı Gelini Tarafından 8 Yerinden Bıçaklandı (2), System.String[]
CİNAYETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde Keriman A. (45) ile kayınvalidesi Ferizan A.'nın (68) arasındaki tartışmanın nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre, Ferizan A. torununun üzerine tarlanın tabusunu verdiği gerekçesiyle gelini Keriman A. ile tartıştı. Kayınvalidesi Ferizan A.'yı vücudunun 8 yerinden bıçaklayarak öldüren Keriman A.'nın jandarmadaki ifadesi sürüyor. 

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:35 Kaynak: DHA

İzmir, Kaymakçı, Ödemiş, Güncel
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