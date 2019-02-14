Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Gelini Tarafından Göğsünden Bıçaklandı

Tartıştığı Gelini Tarafından Göğsünden Bıçaklandı

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde İlknur Ş., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınpederi Cevat Ş.'yi göğsünden bıçakla yaraladı.

Tartıştığı Gelini Tarafından Göğsünden Bıçaklandı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde İlknur Ş., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınpederi Cevat Ş.'yi göğsünden bıçakla yaraladı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ilkunr Ş. kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekmeyin, yanlış yaparsınız" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Kızılca köyünde meydana geldi. İlknur Ş. ile kayınpederi Cevat Ş. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İlknur Ş., mutfaktan kaptığı bıçakla kayınpederine saldırıp, göğsünden bıçakladı. Cevat Ş., kanlar içinde yere yığılırken, diğer aile bireyleri sağlık ekiplerine haber verdi. Cevat Ş., gelen ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Cevat Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Gözaltına alınan İlknur Ş. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İlknur Ş., sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekmeyin, yanlış yaparsınız" dedi. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:12 Kaynak: DHA

Kızılca, Zonguldak, 3. Sayfa
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