Tartıştığı genci 8 farklı yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı genci 8 farklı yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede - Son Dakika

Tartıştığı genci 8 farklı yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede

6 saat önce

Eskişehir'de, tartıştığı Raşit A.'yı 8 farklı yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra yakalanan zanlı, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tartıştığı genci 8 farklı yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede, System.String[]

Eskişehir'de, tartıştığı Raşit A.'yı 8 farklı yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra yakalanan zanlı, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Şirintepe Mahallesi Akgünler Sokak üzerinde bir ikamette Raşit A. (21) ile Mustafa Ş. (32) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mustafa Ş. yanında taşıdığı bıçakla Raşit A.'yı vücudunun 8 farklı yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Raşit A.'dan bir süredir haber alamayan yakınları da durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Raşit A.'nın iki gün önce vücudunun 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın şüphelisi Mustafa Ş.'yi yaklaşık 2 saat sonra Büyükdere Mahallesi'ndeki saklandığı evde suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.


Zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Şirintepe, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:25 Kaynak: İHA
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