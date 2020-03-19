Tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren şahıs hakkında müebbet hapis cezası talebi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren şahıs hakkında müebbet hapis cezası talebi - Son Dakika

Tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren şahıs hakkında müebbet hapis cezası talebi

13 dakika önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sahilde alkol alırken tartıştığı bir grup arasında bulunan 21 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren şahıs hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren şahıs hakkında müebbet hapis cezası talebi, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sahilde alkol alırken tartıştığı bir grup arasında bulunan 21 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren şahıs hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.


Olay, 2 Ağustos tarihinde Kocaeli'nin Gölcük Değirmendere sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahilde 3 arkadaşı ile alkol alan Müslüm A. (25), tuvaletini yapmak için bir ağacın yanına gitti. Bu sırada Müslüm A.'yı gören bir grup, rahatsız olduklarını söyleyerek şahsı uyardı. Bunun üzerine Müslüm A. ile grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Müslüm A. cebinden çıkardığı bıçakla Çağatay Burak Atay'ı (21) bıçakladı. Müslüm A. sahilde bulunan vatandaşların da yardımıyla etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Atay kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Müslüm A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sanık hakkında müebbet hapis cezası istenildi


Olayla ilgili Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye devam etti. Cinayet zanlısı Müslüm A. duruşmaya SEGBİS aracılığı ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşma, Cumhuriyet Savcı'nın mütalaasını açıklaması ile başladı. Cumhuriyet Savcısı Müslüm A.'nın Çağatay Burak Atay'ı kasten öldürdüğünün tespit edildiğini belirterek, müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.


"Maktulün uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğu anlaşılmaktadır"


Daha sonra mütalaa ile ilgili savunma yapan Müslüm A.'nın avukatı sanığın öldürme kastının olmadığını belirterek, "Maktulü olay öncesinde tanımamaktadır. O gün kendisine hakaret eden kişi maktul değil başka bir kişidir. Müvekkilim oradan uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. Bu da kastının olmadığını göstermektedir. Ayrıca müvekkilim karşı taraftan darp edilmiş ve iteklenmiştir. Maktulün uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğu anlaşılmaktadır. Müvekkilimin tahliyesini istiyoruz" dedi.


"Hala onun için dua ediyorum"


Duruşmada söz verilen sanık Müslüm A. ise pişman olduğunu belirterek, "Maktulü öldürmek gibi bir amacım yoktur. Hala onun için dua ediyorum. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.


Duruşma ertelendi


Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek, sanık Müslüm A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. - KOCAELİ

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:04 Kaynak: İHA

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