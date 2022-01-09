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Tartıştığı genci silahla öldüren zanlı saklandığı çatıda kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Tartıştığı genci silahla öldüren zanlı saklandığı çatıda kıskıvrak yakalandı

09.01.2022 23:33

Tartıştığı genci silahla öldüren zanlı saklandığı çatıda kıskıvrak yakalandı Isparta'nın Yakaören Köyü'nde 2 kişi arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı.

Tartıştığı genci silahla öldüren zanlı saklandığı çatıda kıskıvrak yakalandı

ISPARTA - Isparta'nın Yakaören Köyü'nde 2 kişi arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. 20 yaşındaki Ramazan Kurt olay yerinde hayatını kaybetti

Olay bugün sabah saatlerinde Yakaören Köyü'nde meydana geldi. Dağlık bir bölgede bulunan bir kulübede H.K ile karşılaşan Ramazan Kurt, belli bir süre H.K ile konuştuktan sonra aralarında nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü kavga çıktı. Kavganın ardından H.K belinden çıkardığı silahı ile Kurt'a ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ramazan Kurt'un cesedini sürükleyerek dere kenarına götürmeye çalışan H.K. çevredekilerin onu görmesi üzerine arabası ile olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine cinayet sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları Ramazan Kurt'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledikten sonra cenazesi olay yerinden kaldırılarak Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Ramazan Kurt'un otopsisi tamamlandıktan sonra Yakaören köyünde defnedildi.

Katil zanlısı saklandığı çatı katında yakalandı

Ramazan Kurt'u silahla öldüren H.K olay yerinden kaçtıktan sonra Yakaören köyünde saklandığı bir evin çatısında jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan H.K. adli işlemler için karakola götürüldü. Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Tartıştığı genci silahla öldüren zanlı saklandığı çatıda kıskıvrak yakalandı
Tartıştığı genci silahla öldüren zanlı saklandığı çatıda kıskıvrak yakalandı
Tartıştığı genci silahla öldüren zanlı saklandığı çatıda kıskıvrak yakalandı

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Ramazan Kurt, Jandarma, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı genci silahla öldüren zanlı saklandığı çatıda kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartıştığı genci silahla öldüren zanlı saklandığı çatıda kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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