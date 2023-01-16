TARTIŞTIĞI HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜNE SALDIRDI O ANLAR KAMERADA

İZMİT'te bir kişi, tartıştığı halk otobüsü sürücüsüne saldırdı. Yumruk darbeleriyle yaralanan sürücü tedavi altına alınırken, o anlar halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sabah saatlerinde İzmit Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Halk otobüsüne binen ismi öğrenilemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle sürücü Cengiz Yeler ile tartışmaya başladı. İneceği durağa gelen kişi, sürücüden aracı durdurup aşağı inmesini istedi. Halk otobüsü sürücüsü Cengiz Yeler, aşağı inmedi. Bu sırada durakta bulunan ve saldırıyı gerçekleştiren yolcuyla arkadaş oldukları tahmin edilen kişiler araya girerek halk otobüsünü göndermek istedi. Halk otobüsünün hareket ettiği sırada, halk otobüsüne tekrar binen kişi, Cengiz Yeler'i defalarca yumrukladı. Durakta bekleyen kişilerin araya girmesiyle, saldırgan güçlükle uzaklaştırıldı. O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralanan Cengiz Yeler hastaneye giderek tedavi oldu. Sürücü Yeler'in şikayetçi olduğu öğrenildi.