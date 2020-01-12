Tartıştığı hasmını silahla öldüren kişi intihar etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tartıştığı hasmını silahla öldüren kişi intihar etti - Son Dakika

Tartıştığı hasmını silahla öldüren kişi intihar etti

38 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, alacak meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, alacak meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Küçükdere Mahallesi'nde Hüseyin Arslan, aralarında alacak meselesi olduğu Ramazan Küçük ile evin bahçesinde tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Arslan, yanında getirdiği silahla Küçük'e üç el ateş edip kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Küçük yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri cinayetin ardından aradığı Arslan'a ait otomobili Pamukkale yolunda park halinde buldu. Çevrede yapılan incelemede Arslan'ın da cesedi bulundu. Arslan'ın aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Öte yandan Arslan'ın cinayetin ardından kaçması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Arslan'ın evden koşarak ayrılması yer alıyor.

Tartıştığı hasmını silahla öldüren kişi intihar etti

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:57 Kaynak: AA
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