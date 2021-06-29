Tartıştığı husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Tartıştığı husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

MALATYA'da, Cem Sultan Karakaya (32), tartıştığı husumetlisi Muzaffer G., tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

MALATYA'da, Cem Sultan Karakaya (32), tartıştığı husumetlisi Muzaffer G., tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, dün gece Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Cem Sultan Karakaya ile sokakta karşılaştığı husumetlisi Muzaffer G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muzaffer G., yanındaki bıçakla Karakaya'yı kalbinden yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Karakaya için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Cem Sultan Karakaya, kaldırıldığı hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.Olay sonra kaçan Muzaffer G. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



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