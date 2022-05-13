Tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

13.05.2022 16:18
Tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

MALATYA (İHA) – Malatya'da husumetlisinin kurşun yağdırdığı şahıs hayatını kaybetti.

MALATYA (İHA) – Malatya'da husumetlisinin kurşun yağdırdığı şahıs hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi kaçarken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, 14.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında bir araya gelen husumetli oldukları ileri sürülen Yunus Karakuzu (63) ile M.S. (35) arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından M.S. yanında bulunan silahla Yunus Karakuzu'ya kurşun yağdırdı. Göğüs bölgesine isabet alan Yunus Karakuzu olay yerinde hayatını kaybederken seken kurşunun isabet ettiği M.Y. bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, hayatını kaybeden Yunus Karakuzu'nun cenazesi ise Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 6 adet boş kovan, 3 çekirdek buldu. Kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. - MALATYA

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Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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