Tartıştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Tartıştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü

04.07.2022 16:01
Tartıştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir vatandaş, tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir vatandaş, tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Uğurlu köyünde ikamet eden Yunus Demir ile Hüseyin A. arasında tartışma çıktı. Daha önceden aralarında husumet olduğu da öğrenilen Yunus Demir ile Hüseyin A. arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Hüseyin A., yanında bulunan bıçakla Yunus Demir'i bıçakladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yunus Demir, Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yunus Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin A., tutuklandı. Yunus Demir'in cenazesi, işlemlerinin ardından Cide'nin Alagöz köyündeki aile kabristanlığında defnedildi. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Sel, Taşköprü Atıksu Arıtma Tesisini de kullanılamaz hale getirdi Sel, Taşköprü Atıksu Arıtma Tesisini de kullanılamaz hale getirdi Bozkurt'ta binalarla caddeleri temizleme çalışmaları sürüyor Bozkurt'ta binalarla caddeleri temizleme çalışmaları sürüyor Son dakika! Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor Son dakika! Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor
Kaynak: İHA

Yunus Demir, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
17:25 Eskişehir'de mera alanlarına ekim yapan çiftçilere yüz binlerce liralık para cezası kesildi: Erdoğan'ın sözünü hatırlatıp ceza affı talep ettiler
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:43:15. #1.13#
SON DAKİKA: Tartıştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement