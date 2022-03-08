Tartıştığı husumetlisini tabancayla ağır yaraladı - Son Dakika
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Tartıştığı husumetlisini tabancayla ağır yaraladı

08.03.2022 19:47
Tartıştığı husumetlisini tabancayla ağır yaraladı

İZMİR'in Buca ilçesinde İbrahim Dağ (47), aralarında uzun zamandır husumet bulunan E.Y. (26) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde İbrahim Dağ (47), aralarında uzun zamandır husumet bulunan E.Y. (26) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Dağ'ı vurduktan sonra kaçan E.Y., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Akıncılar Mahallesi Akdoğan Caddesi üzerinde bulunan bir ganyan bayiinde meydana geldi. İbrahim Dağ, ganyan bayisindeyken iddiaya göre, aralarında uzun zamandır husumet bulunduğu olduğu öğrenilen E.Y. de bayiye geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından E.Y. belinden çıkardığı tabancayla Dağ'a ateş ederek kaçtı. Dağ, kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Dağ, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. E.Y., olaydan bir süre sonra Şirinyer Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.


Tartıştığı husumetlisini tabancayla ağır yaraladı
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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı husumetlisini tabancayla ağır yaraladı - Son Dakika


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