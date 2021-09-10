Tartıştığı husumetlisini tüfekle ağır yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde husumetlisini silahla vurarak ağır yaralayan şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçeye bağlı Belen köyü yakınlarında Metin E. (65) ile husumetli olduğu öne sürülen Hüseyin G. (41) tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi ile Metin E., yanında bulunan tüfekle tartıştığı şahsa ateş etti. Sırtından ve bacağından yaralanan Hüseyin G. kanlar içerisinde bindiği aracıyla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 41 yaşındaki adamın kaza yaptığını fark eden çevredeki köylülerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, Hüseyin G.'yi vuran kişinin Metin E. olduğunu tespit ederek gözaltına alındı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK