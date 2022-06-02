Tartıştığı iki çocuk babasını öldüren şüpheli tutuklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı iki çocuk babasını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'de Salı Pazarı mevkisinde tartıştığı iki çocuk babası Hasan Keser'i (40) bıçaklayarak öldürüp kaçtığı öne sürülen N.D., Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - KASTAMONU