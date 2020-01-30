Tartıştığı iki kadın tarafından yakılarak öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tartıştığı iki kadın tarafından yakılarak öldürüldü - Son Dakika

Tartıştığı iki kadın tarafından yakılarak öldürüldü

22 dakika önce

MERSİN'in Anamur ilçesinde, tartıştığı kadınlar İ.T. ve S.A. tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verilen Hasan Ercan, hayatını kaybetti.

Tartıştığı iki kadın tarafından yakılarak öldürüldü, System.String[]

MERSİN'in Anamur ilçesinde, tartıştığı kadınlar İ.T. ve S.A. tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verilen Hasan Ercan, hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı İskele Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki kime ait olduğu henüz öğrenilemeyen bir evde Hasan Ercan ve İ.T. ve S.A. isimli kadınlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kadın, iddiaya göre Ercan'ın üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Sesleri duyan ve alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği Ercan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılan Ercan cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılmasının ardından bugün Bozyazı ilçesinde toprağa verildi.Öte yandan, soruşturmayı sürdüren polis, şüpheli iki kadını gözaltına aldı. İ.T. ve S.A.'nın emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Anamur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı: Kimse ev vermiyor, çaresizim
Ali Babacan'dan yeni parti açıklaması: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ercan'dan korkutan açıklama: Büyük bir deprem bekliyorum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 21:58:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tartıştığı iki kadın tarafından yakılarak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]