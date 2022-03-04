Tartıştığı iki kişiyi bıçaklayıp kaçtı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Tartıştığı iki kişiyi bıçaklayıp kaçtı: 1 ölü, 1 yaralı

04.03.2022 23:37
Tartıştığı iki kişiyi bıçaklayıp kaçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Burdur'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından kaçan zanlı polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, Bucak ilçesi Ramazan Selen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Toprak T, Mehmet Daşdiken ve Burak Akgöz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Toprak T, yanında bulunan bıçakla Daşdiken ve Akgöz'ü yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki kişiyi yaralayan Toprak T. ise olay yerinden kaçtı. Olayda yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından Bucak Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Burak Akgöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Daşdiken'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli Toprak T, emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ömer Özdoğan/ İHA)

Tartıştığı iki kişiyi bıçaklayıp kaçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Tartıştığı iki kişiyi bıçaklayıp kaçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Tartıştığı iki kişiyi bıçaklayıp kaçtı: 1 ölü, 1 yaralı

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Burdur, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı iki kişiyi bıçaklayıp kaçtı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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