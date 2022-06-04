Tartıştığı iki yeğenini de tabancayla öldürdü - Son Dakika
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Tartıştığı iki yeğenini de tabancayla öldürdü

04.06.2022 01:17
Tartıştığı iki yeğenini de tabancayla öldürdü

BURSA'da F.G. (19) ve Ş.G. (19) kardeşler, tartıştıkları amcaları M.G. (50) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

BURSA'da F.G. (19) ve Ş.G. (19) kardeşler, tartıştıkları amcaları M.G. (50) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kaçan şüpheli M.G. aranıyor.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşler Ş.G. ve F.G., aralarında husumet olduğu öne sürülen amcaları M.G.'nin bağ evine gitti. Ş.G., F.G. ve amcaları M.G. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.G., yeğenleri F.G. ve Ş.G.'yi tabancayla vurup, olay yerinden kaçtı. F.G. ve Ş.G. kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. F.G. ve Ş.G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Tartıştığı iki yeğenini de tabancayla öldürdü
Tartıştığı iki yeğenini de tabancayla öldürdü
Tartıştığı iki yeğenini de tabancayla öldürdü
Tartıştığı iki yeğenini de tabancayla öldürdü
Tartıştığı iki yeğenini de tabancayla öldürdü
Tartıştığı iki yeğenini de tabancayla öldürdü
Tartıştığı iki yeğenini de tabancayla öldürdü
Tartıştığı iki yeğenini de tabancayla öldürdü
Tartıştığı iki yeğenini de tabancayla öldürdü
Tartıştığı iki yeğenini de tabancayla öldürdü
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı iki yeğenini de tabancayla öldürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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