Tartıştığı İş Arkadaşının Otomobiline Önce Çarptı Sonra Silahla Ateş Açtı

ANKARA'da tartıştığı iş arkadaşı Önder Y.'yi buluşma bahanesiyle yanına çağıran Cemal Ö., 2 arkadaşıyla birlikte pusu kurdu.

ANKARA'da tartıştığı iş arkadaşı Önder Y.'yi buluşma bahanesiyle yanına çağıran Cemal Ö., 2 arkadaşıyla birlikte pusu kurdu. Önder Y., silahlı saldırıdan yara almadan kurtulurken, Cemal Ö. ve arkadaşlarıyla olay yerinden kaçtı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1488. Cadde üzerinde meydana geldi. Cemal Ö, ile iş arkadaşı Önder Y. arasında sabah saatlerinde tartışma yaşandı. Tartışma sonucu Önder Y.'ye ait 06 BHZ 100 plakalı otomobilin aynası kırıldı. İddiaya göre, akşam saatlerinde ise Cemal Ö., kırılan aynayı yaptırmak için Önder Y. ile telefonda konuştu. Önder Y., Cemal Ö. ile buluşmak için otomobiliyle Yozgat Bulvarı'nda seyir halindeyken, 06 FL 8451 plakalı otomobilden kendisine silahla ateş edildiğini fark edip kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında 1488. Cadde'de 06 FL 8451 plakalı otomobil, Önder Y.'nİn kontrolündeki 06 BHZ 100 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu aracın hareket etmediğini gören Cemal Ö. ile ismi belirlenemeyen 2 şüpheli, araçtan inerek Önder Y.'nin aracına doğru yaklaştı. Şüphelilerden Cemal Ö. eline aldığı silahla araca iki el ateş etti. Bu sırada Önder Y.'nin arkadaşlarının olay yerine geldiğini gören şüpheliler, araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, saldırıdan yara almadan kurtulan Önder Y.'nin ifadesine başvurdu. Önder Y.'nin ilk ifadesinde, kendisine ateş eden kişinin aynı iş yerinde çalıştığı Cemal Ö. olduğunu ve yanında ismini bilmediği 2 kişinin daha bulunduğunu söylediği öğrenildi. Hemen harekete geçen polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri ekipleri, araçta yaptığı incelemelerde kurşunların otomobilin camından girerek döşemelere saplandığını tespit etti. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - Ankara

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