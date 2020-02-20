Tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

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Tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren sürücü gözaltına alındı
6 saat önce
S.B.'nin aracıyla gelmesi Sürücünün kamyona binmesi Sürücünün kamyonu iş arkadaşlarının üzerine sürmesi Çevredekilerin kaçışması Çevredekilerin kamyonu durdurmaya çalışması İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştıkları şantiyede tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren sürücü...
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:44 Kaynak: AA
S.B.'nin aracıyla gelmesi
Sürücünün kamyona binmesi
Sürücünün kamyonu iş arkadaşlarının üzerine sürmesi
Çevredekilerin kaçışması
Çevredekilerin kamyonu durdurmaya çalışması İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştıkları şantiyede tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren sürücü gözaltına alındı. Olay anı iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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