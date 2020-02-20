Tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

Tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren sürücü gözaltına alındı

6 saat önce

S.B.'nin aracıyla gelmesi Sürücünün kamyona binmesi Sürücünün kamyonu iş arkadaşlarının üzerine sürmesi Çevredekilerin kaçışması Çevredekilerin kamyonu durdurmaya çalışması İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştıkları şantiyede tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren sürücü...

S.B.'nin aracıyla gelmesi

Sürücünün kamyona binmesi

Sürücünün kamyonu iş arkadaşlarının üzerine sürmesi

Çevredekilerin kaçışması

Çevredekilerin kamyonu durdurmaya çalışması İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştıkları şantiyede tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren sürücü gözaltına alındı. Olay anı iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren sürücü gözaltına alındı

Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:44 Kaynak: AA
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