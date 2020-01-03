Tartıştığı iş yeri sahibini ayağından vurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı iş yeri sahibini ayağından vurdu - Son Dakika

Tartıştığı iş yeri sahibini ayağından vurdu

7 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi tartıştığı iş yeri sahibini ayağından vurarak yaraladı.

Tartıştığı iş yeri sahibini ayağından vurdu, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi tartıştığı iş yeri sahibini ayağından vurarak yaraladı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


Edinilen bilgiye göre olay Müftü Mahallesi Cıbır Ali Sokak üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre B.E. (38) dün F.G.'nin (41) sahibi olduğu iş yerine gelerek alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. B.E. bu gün yeniden aynı iş yerine gelerek tartışmaya başladığı F.G.'nin ayağına bir el ateş edip yaraladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Sağ ayağına isabet eden kurşunla yaralanan F.G.'nin hayati tehlikesi bulunmuyor. Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan B.E.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.


Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ev değil sanki tamirhane! Çok sayıda parçalanmış motosiklet ve bisiklet ele geçirildi
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a kiralandı Burak Yılmaz'ın menajeri, Fiorentina ve Lazio iddialarını yalanladı AB'den Libya tezkeresi açıklaması: Endişe verici

Son Dakika Haberleri
23:55 Trump: Savaş başlatmak için değil, bir savaşı durdurmak için bu adımı attık - Son Dakika Haber
23:55 Selin vurduğu Endonezya'da yağmur bulutlarının etkisi 'bulut tohumlama' yöntemiyle azaltılıyor - Son Dakika Haber
23:42 Çankırı merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika Haber
23:40 Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 5 kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
23:33 Son dakika: Trump'tan Kasım Süleymani suikastıyla ilgili yeni açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık, savaş başlatmak için değil - Son Dakika Haber
23:30 Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika Haber
23:16 Boşandığı eşinin başka biriyle yaşadığını öğrenen kadın dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 00:04:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tartıştığı iş yeri sahibini ayağından vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]