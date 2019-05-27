Tartıştığı iş yeri sahibini silahla yaraladı - BURSA

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Bursa'da Bin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Bursa'da 2 bin polis ile uyuşturucu operasyonu

Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs'ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi