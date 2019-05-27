Son Dakika Haberleri: Tartıştığı iş yeri sahibini silahla yaraladı - BURSA

Tartıştığı iş yeri sahibini silahla yaraladı - BURSA

1 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde tartıştığı kiracısı tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

Tartıştığı iş yeri sahibini silahla yaraladı - BURSA, System.String[]
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde tartıştığı kiracısı tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beşyol Mahallesi'ndeki oto tamir iş yerini kiralık olarak kullanan İbrahim Y. ile dükkan sahibi Ümit S. (53) arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Y, üzerindeki tabancayla Ümit S'ye ateş etti.
Bacağından yaralanan Ümit S, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli İbrahim Y, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:47 Kaynak: AA
Osmangazi, Bursa, Güncel
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