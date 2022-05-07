Tartıştığı kişinin arabasını sopa ile paramparça etti, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
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Tartıştığı kişinin arabasını sopa ile paramparça etti, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı

07.05.2022 10:03

- Tartıştığı kişinin arabasını sopa ile paramparça etti Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir spor salonunda, iş yeri sahibi ile müşteri arasında arbede çıktı.

- Tartıştığı kişinin arabasını sopa ile paramparça etti

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir spor salonunda, iş yeri sahibi ile müşteri arasında arbede çıktı. Öfkeli müşteri dışarı çıkarak, eline aldığı sopa ile salon sahibinin arabasını paramparça etti.

Olay, İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede faaliyet gösteren spor salonuna giden 3 kişi iş yeri sahibi ile 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Daha sonra dışarıya çıkan öfkeli grup, salon sahibine ait otomobili eline aldıkları sopalar ile önce camına daha sonra kaporta ve dikiz aynalarına vurarak paramparça etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eli sopalı şüpheliler ile salon sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Her iki tarafta birbirinden şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı kişinin arabasını sopa ile paramparça etti, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı
Tartıştığı kişinin arabasını sopa ile paramparça etti, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı
Tartıştığı kişinin arabasını sopa ile paramparça etti, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı
Tartıştığı kişinin arabasını sopa ile paramparça etti, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı
Tartıştığı kişinin arabasını sopa ile paramparça etti, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı
Tartıştığı kişinin arabasını sopa ile paramparça etti, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı
Tartıştığı kişinin arabasını sopa ile paramparça etti, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı
Tartıştığı kişinin arabasını sopa ile paramparça etti, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı kişinin arabasını sopa ile paramparça etti, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartıştığı kişinin arabasını sopa ile paramparça etti, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
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