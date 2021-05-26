Tartıştığı kadın ve arkadaşını vurup, kaçtı - Son Dakika

Tartıştığı kadın ve arkadaşını vurup, kaçtı

26.05.2021 08:16
Tartıştığı kadın ve arkadaşını vurup, kaçtı, System.String[]

BURSA'da Adem A. (36), daha önce tartışma yaşadığı Başak A. (47) ile iş arkadaşı Özcan D.'yi evinin önünde tabancayla vurdu.

BURSA'da Adem A. (36), daha önce tartışma yaşadığı  Başak A. (47) ile iş arkadaşı Özcan D.'yi evinin önünde tabancayla vurdu. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya gören Adem A. ile Başak A. arasında daha önce bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Akşam saatlerinde, Başak A.'nın yaşadığı evin önüne gelen Adem A. burada beklemeye başladı. Adem A., 16 AFV 417 plakalı otomobiliyle evinin önüne gelen Başak A. ile yanında bulunan iş arkadaşı Özcan D.'ye araçtan indiği sırada tabancayla 6 kez ateş etti. Bacağına kurşun isabet eden Başak A. ile Özcan D. kanlar içinde yere yığılırken, Adem A. otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

'RAHATSIZ EDİYORDU'Silah seslerini duyan mahalle halkı durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde Başak A., polise verdiği ilk ifadesinde, kendisini sık sık rahatsız eden Adem A.'nın silahlı saldırısına uğradığını belirtti. Tedavi altına alınan Başak A. ile Özcan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırıda kurşun isabet eden bazı araçlarda da maddi hasar meydana geldiği tespit edilirken, polis, olay yerinden kaçan Adem A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Tartıştığı kadın ve arkadaşını vurup, kaçtı
Tartıştığı kadın ve arkadaşını vurup, kaçtı
Tartıştığı kadın ve arkadaşını vurup, kaçtı
Tartıştığı kadın ve arkadaşını vurup, kaçtı
Tartıştığı kadın ve arkadaşını vurup, kaçtı
Tartıştığı kadın ve arkadaşını vurup, kaçtı
Tartıştığı kadın ve arkadaşını vurup, kaçtı
Tartıştığı kadın ve arkadaşını vurup, kaçtı
Tartıştığı kadın ve arkadaşını vurup, kaçtı
Tartıştığı kadın ve arkadaşını vurup, kaçtı

Cumhuriyet Mahallesi, Polis, Bursa, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı kadın ve arkadaşını vurup, kaçtı - Son Dakika


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