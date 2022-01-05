Son dakika haberi: Tartıştığı kadını boğarak öldüren katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Tartıştığı kadını boğarak öldüren katil zanlısı tutuklandı

MALATYA - Antalya'da tartıştığı bir kadını boğarak öldürdükten sonra sandığa saklayan zanlı, polise teslim olduğu Malatya'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 17 Aralık günü Antalya- Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 109 sokaktaki bir apartmanın 2. katındaki dairede meydana gelen olayda V.Y. arkadaşı Saadet Tutkanç ile tartıştı, tartışma sonrası kadını elleriyle boğarak öldüren V.Y. cesedi de evdeki sandığa sakladıktan sonra olay yerinden ayrılarak Malatya'ya geldi. Olaydan 19 gün sonra Malatya il Emniyet Müdürlüğü'ne giden V.Y. suçunu itiraf ederek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.