Tartıştığı kadını kucağında bebeği varken defalarca bıçakladı - Son Dakika
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Tartıştığı kadını kucağında bebeği varken defalarca bıçakladı

06.05.2022 08:01

İzmir'de kucağında 18 aylık bebeği olduğu halde evin önünde tartıştığı kadın tarafından defalarca bıçaklanan Meryem Çıtırkır, hastanede tedaviye alındı. Polis, hakkında birçok suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli E.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Dün saat 23.50 sıralarında Çiçek Mahallesi 1611 sokakta Meryem Çıtırkır, 18 aylık bebeği ile komşusu S.Y.'nin yanına geldi. S.Y. ile Meryem Çıtırkır evin önünde konuştuğu sırada, iddiaya göre sokaktan geçen E.E. isimli kadın yanlarına geldi. Meryem Çıtırkır ile E.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KUCAĞINDA ÇOCUĞU VARKEN BIÇAKLADI

Gerginliğin artması sonucu E.E., yanında bulunan bıçağı çıkartarak Meryem Çıtırkır'ı kucağında çocuğu olduğu halde saldırdı. Arbede sırasında Çıtırkır, çocuğunu korumaya çalışırken aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Şüpheli E.E. ise sokaktan geçen bir taksiye binerek kaçtı.

NEDENİ BİLİNMİYOR

S.Y.'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla Meryem Çıtırkır, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. 3 bıçak darbesiyle yaralandığı belirlenen Meryem Çıtırkır'ın polise verdiği ilk ifadede, arkadaşı S.Y. ile birlikte oturdukları sırada yanlarına gelen E.E.'nin sebepsiz yere kendisiyle tartıştığı ve ardından belinden çıkardığı bıçak ile saldırdığını söylediği öğrenildi.

Polis, olaydan sonra kaçan ve hakkında birçok suç kaydı bulunan E.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı kadını kucağında bebeği varken defalarca bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartıştığı kadını kucağında bebeği varken defalarca bıçakladı - Son Dakika
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