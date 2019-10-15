Son Dakika Haberleri: Tartıştığı kadını öldürüp intihar etti
Son Dakika Güncel Tartıştığı kadını öldürüp intihar etti

Tartıştığı kadını öldürüp intihar etti

1 saat önce

İzmir'de bir kişi, kuaförlük yapan kadını dükkanının önünde tüfekle öldürüp kadının kardeşini de yaralayarak intihar etti.

Tartıştığı kadını öldürüp intihar etti, System.String[]

İzmir'de bir kişi, kuaförlük yapan kadını dükkanının önünde tüfekle öldürüp kadının kardeşini de yaralayarak intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1420 Sokak'ta kuaförlük yapan Birgül Bilal, kimliği henüz belirlenemeyen zanlı ile sabah saatlerinde iş yerinin önünde tartıştı.

Zanlı yanında getirdiği pompalı tüfekle Birgül ve kardeşi Songül Bilal'e ateş ettikten sonra namluyu kendisine çevirerek tetiğe bastı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Birgül Bilal ve zanlının öldüğünü belirledi, yaralanan Songül Bilal, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Zanlının Birgül Bilal'i bir süredir rahatsız ettiği, savcılığa şikayet edeceğini söylemesi üzerine öldürmekle tehdit ettiği öne sürüldü.

Üzerinden kimlik çıkmayan zanlının kimlik sorgulamasının devam ettiği belirtildi.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisini öldürüp kız kardeşini yaraladı, sonra intihar etti
Avcılar'da 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışma çocuklar yüzünden çıkmış Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terörden kurtardık Suudi bandosu Rus marşını çalamaması Putin'i rahatsız etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 12:29:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartıştığı kadını öldürüp intihar etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]