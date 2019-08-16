Tartıştığı kadını rehin almak isterken bıçakla yaralandı
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Tartıştığı kadını rehin almak isterken bıçakla yaralandıOrdu'nun Ünye ilçesi Devlet Hastanesi'nde, tartıştığı ismi henüz öğrenilemeyen bir kadını bıçakla rehin almak isteyen M.A. (29) çıkan arbede sırasında bıçakla yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:56 Kaynak: DHA
Tartıştığı kadını rehin almak isterken bıçakla yaralandı Ordu
'nun Ünye
ilçesi Devlet Hastanesi
'nde, tartıştığı ismi henüz öğrenilemeyen bir kadını bıçakla rehin almak isteyen M.A. (29) çıkan arbede sırasında bıçakla yaralandı.
Olay bugün Ordu'nun Ünye ilçesinde Devlet Hastanesi koridorunda meydana geldi. M.A. arkadaşı olduğu bir kadınla hastane koridorunda tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. kadına bıçak çekti. Kadının çığlık atması üzerine hastane güvenlik görevlileri olay yerine gelerek, M.A.'yı sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada elindeki bıçakla kadını rehin almaya çalışan M.A. kısa süreli arbede de elindeki bıçakla yaralandı. M.A. hastanede tedavi altına alındı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA
)
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