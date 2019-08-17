Tartıştığı kadını rehin almak isteyen kişi yaralandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde hastanede tartıştığı kadını bıçakla rehin almak isteyen kişi, çıkan arbedede yaralandı.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:11 Kaynak: AA
'nun Ünye
ilçesinde hastanede tartıştığı kadını bıçakla rehin almak isteyen kişi, çıkan arbedede yaralandı.
Ünye Devlet Hastanesi
koridorunda M.A. ismi henüz öğrenilemeyen kadınla tartışmaya başladı. M.A. tartıştığı kadını bıçakla rehin almaya çalıştığı sırada olaya özel güvenlik görevlileri müdahale etti.
Çıkan arbedede M.A. bıçağın vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı, kadın ise olay yerinden uzaklaştırıldı.
Yaralanan M.A tedavisinin arıdından ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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