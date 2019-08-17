Son Dakika Haberleri: Tartıştığı kadını rehin almak isteyen kişi yaralandı
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Tartıştığı kadını rehin almak isteyen kişi yaralandı

33 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde hastanede tartıştığı kadını bıçakla rehin almak isteyen kişi, çıkan arbedede yaralandı.

Tartıştığı kadını rehin almak isteyen kişi yaralandı, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde hastanede tartıştığı kadını bıçakla rehin almak isteyen kişi, çıkan arbedede yaralandı.
Ünye Devlet Hastanesi koridorunda M.A. ismi henüz öğrenilemeyen kadınla tartışmaya başladı. M.A. tartıştığı kadını bıçakla rehin almaya çalıştığı sırada olaya özel güvenlik görevlileri müdahale etti.
Çıkan arbedede M.A. bıçağın vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı, kadın ise olay yerinden uzaklaştırıldı.
Yaralanan M.A tedavisinin arıdından ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Devlet Hastanesi, Ordu, Ünye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:11 Kaynak: AA
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