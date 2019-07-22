Son Dakika Haberleri: Tartıştığı kadını ve kendisini bıçaklayarak yaraladı
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Tartıştığı kadını ve kendisini bıçaklayarak yaraladı

1 saat önce

Bursa'da bir kişi önce tartıştığı kadını ardından kendisini bıçaklayarak yaraladı.

Bursa'da bir kişi önce tartıştığı kadını ardından kendisini bıçaklayarak yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Z.Y. (44), merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi Karadavut Caddesi'nde tuhafiye dükkanı işleten daha önceden tanıştığı H.N'nin (50) yanına gelerek tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.Y, yanında getirdiği bıçakla önce H.N'yi sonra kendisini yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Tartıştığı kadını ve kendisini bıçaklayarak yaraladı
Yıldırım, Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:55 Kaynak: AA
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