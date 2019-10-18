Tartıştığı kadının başörtüsünü çeken sanığa dini değerleri aşağılayarak kamu barışını bozmaya elverişli fiil nedeniyle ceza verildi

Seçimlerde tartıştığı kadının başörtüsünü çeken sanığa 3 bin lira para cezası

İSTANBUL - Kadıköy'de 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sırasında bir ilkokulda siyasi parti temsilcisi Zeynep Y.'nin başörtüsünü çekerek ittiği iddia edilen sanık, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayarak kamu barışını bozmaya elverişli fiili' nedeni ile 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kadıköy 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sırasında bir ilkokulda tartıştığı AK Parti Kadıköy İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Y.'nin başörtüsünü çekerek ittikleri iddia edilen Emel O.ve Sühendan G.(77)'nin 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki Zeynep Y. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada müşteki avukatı söz alarak, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanıkların avukatı ise, müvekkillerinin beraatini talep etti.

'Dini değerleri aşağılama'dan para cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Sühendan G.'nin müştekiye yönelik halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerini aşağılayarak kamu barışını bozmaya elverişli eylemi nedeniyle suçu işlediği anlaşıldığından 5 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın kişiliği, ekonomik ve sosyal durumunu dikkate alan mahkeme, hapis cezasını adli para cezasına çevirerek sanığı 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Sanık Emel O.hakkında ise, suçu işlemediğinin sabit olduğu gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı avukat Aydoğan Ahıakın, "Hak yerini buldu, bu dava sadece partimiz mensubu başörtülü kardeşimize değil onun şahsına onuruna ve dini değerlere yapılmış bir saldırıyla ilgili olması nedeniyle çok önemliydi. Bu çirkin saldırının hukuk önünde karşılıksız kalmaması gerekirdi. Mahkeme tarafından mahkumiyet kararı verildi" dedi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sırasında, siyasi parti temsilcisi olarak Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulunda bulunan müşteki Zeynep Yıldırım ile oy kullanmak amacıyla okula gelen şüpheliler arasında tartışma yaşandığı anlatıldı.

Tartışma sırasında şüpheliler Emel Oral ve Sühendan Göy'ün müştekinin başörtüsünü çekerek ittikleri, araya giren kişilerin şüphelilere engel olduğu belirtildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Emel O. ve Sühendan G.'nin 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan 3 aydan 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.