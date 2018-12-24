Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Kardeşi Tarafından Bıçaklanan Kişi Öldü

Tartıştığı Kardeşi Tarafından Bıçaklanan Kişi Öldü

1 saat önce

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Tartıştığı Kardeşi Tarafından Bıçaklanan Kişi Öldü, System.String[]
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.S. (46), Alachırka Mahallesi'ndeki evine gittiği ağabeyi Münir S. (48) ile ailevi nedenlerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S, ağabeyi Münir S'yi göğsünden bıçakladı.

Eve gelen 112 Acil Servis ekibince Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan Münir S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:24 Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Güncel
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