Tartıştığı Kardeşi Tarafından Bıçaklanan Kişi Öldü
1 saat önce
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Bursa
'nın merkez Yıldırım
ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, M.S. (46), Alachırka Mahallesi'ndeki evine gittiği ağabeyi Münir S. (48) ile ailevi nedenlerle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S, ağabeyi Münir S'yi göğsünden bıçakladı.
Eve gelen 112 Acil Servis
ekibince Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan Münir S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği
ekiplerince gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:24 Kaynak: AA
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