Tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen ağabeyin yargılanması sürdü - Son Dakika
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Tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen ağabeyin yargılanması sürdü

17.03.2022 18:26
Tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen ağabeyin yargılanması sürdü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı kardeşi Cumali K'yı (21) av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ağabey Yasin K'ın (23), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı kardeşi Cumali K'yı (21) av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ağabey Yasin K'ın (23), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yasin K. ve avukatı ile tanıklar katıldı.

Mahkemede tanık olarak beyanı alınan, sanık ve maktulün komşusu S.B, olay günü tartışmanın olduğu sokaktan geçtiğini söyledi.

Kavga sırasında maktul Cumali K'nin elinde tüfek gördüğünü belirten S.B, "Cumali K, elindeki bu tüfekle Yasin'in kafasına vurdu. Daha sonrasında patlama sesi duydum. Bu sırada Cumali'nin yaralandığını gördüm. Bir anda ortalık kalabalık olmaya başladı. Olay yerinden çocuklarımı da alarak uzaklaştım. Olayla ilgili gördüklerim bundan ibarettir." ifadesini kullandı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Yasin K, önceki celse yaptığı savunmasını tekrar ettiğini anlatarak, "Olay günü Cumali elindeki av tüfeğinin dipçiğiyle kafamın arkasına vurdu. Tüfek aniden patladı ve kardeşim Cumali yaralandı. Kesinlikle tüfekle kardeşimi vurmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti sanık Yasin K'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak, tutukluluk halinin devamına, olayda kullanılan tüfeğin Adana Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğüne gönderilerek av tüfeği üzerinde inceleme yapılması ve darbe neticesinde kendi kendine ateş alıp almayacağı hususunda bilirkişi raporu gönderilmesinin istenmesine karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'nde geçen yıl 14 Mayıs'ta aralarındaki borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada Yasin K. (23), kardeşi Cumali K'yı av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

Sanık Yasin K. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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Kaynak: AA

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