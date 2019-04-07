Tartıştığı Kardeşini Av Tüfeğiyle Vurdu
25 dakika önce
Tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle vurdu Kahramanmaraş'ta tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle bacağından yaraladıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle bacağından vurdu.
Tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle vurdu Kahramanmaraş
'ta tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle bacağından yaraladı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle bacağından vurdu.
Olay, Onikişubat
ilçesi Vadi Mahallesi 10.sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle, ağabey Serkan
Yardımcı kardeşi Erkan Yardımcı'yı av tüfeğiyle bacağından yaraladı.
Kardeşini yaraladıktan sonra kaçan Serkan Yardımcı polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, yaralanan Erkan Yardımcı da, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:39 Kaynak: İHA
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