Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Kardeşini Av Tüfeğiyle Vurdu

Tartıştığı Kardeşini Av Tüfeğiyle Vurdu

25 dakika önce

Tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle vurdu Kahramanmaraş'ta tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle bacağından yaraladıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle bacağından vurdu.

Tartıştığı Kardeşini Av Tüfeğiyle Vurdu, System.String[]
Tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle vurdu
Kahramanmaraş'ta tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle bacağından yaraladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle bacağından vurdu.
Olay, Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi 10.sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle, ağabey Serkan Yardımcı kardeşi Erkan Yardımcı'yı av tüfeğiyle bacağından yaraladı.
Kardeşini yaraladıktan sonra kaçan Serkan Yardımcı polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, yaralanan Erkan Yardımcı da, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:39 Kaynak: İHA

Serkan, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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