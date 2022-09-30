Son dakika haber: TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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Son dakika haber: TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

30.09.2022 15:22

Son dakika gündem haberine göre ESKİŞEHİR'de, Özgür K. (45), açtıkları işletmenin kapanması nedeniyle tartıştığı kardeşi Ozan K.'yi (41) bıçaklayarak öldürdü.

ESKİŞEHİR'de, Özgür K. (45), açtıkları işletmenin kapanması nedeniyle tartıştığı kardeşi Ozan K.'yi (41) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Şehit Güngören Bostan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Özgür K., daha önce açtıkları işletmenin kapanması nedeniyle kardeşi Ozan K. ile tartıştı. İkili arasında çıkan kavgada Özgür K., kardeşi Ozan K.'yi bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme Ozan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Özgür K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

'SEVDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özgür K., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi. Özgür K., acil servis girişinde gazetecilerin 'kardeşini neden öldürdün" sorusuna 'sevdiğim için' yanıtını verdi. Özgür K. adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Odunpazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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