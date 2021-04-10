Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyede - Son Dakika

BURSA'da, tartıştığı kardeşi Ahmet Özkan'ı sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Ali Özkan (42), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ali Özkan ile kardeşi Ahmet Özkan arasında yolda yürürken tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Ali Özkan, cebindeki ekmek bıçağıyla kardeşi Ahmet Özkan'a çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ahmet Özkan, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Özkan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Olay sonrası kaçan katil zanlısı Ali Özkan, Ertuğrul Gazi Polis Merkez Amirliği'ne giderek teslim oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilen Ali Özkan, ifadesinde, psikolojik sorunları olduğunu, kardeşiyle arada bir tartıştıklarını, olay sırasında ise kendisini kaybettiğini söyledi. Adliyeye sevk edilen Özkan'ın savcılıktaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.