TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI - Son Dakika
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TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

16.03.2022 14:47

ANTALYA'da, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen İ.A. (34), tartıştığı kardeşi Abdullah A.'yı (30) göğsünden bıçaklayıp, ağır yaraladı.

ANTALYA'da, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen İ.A. (34), tartıştığı kardeşi Abdullah A.'yı (30) göğsünden bıçaklayıp, ağır yaraladı. İ.A., gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6002 Sokak'taki 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Aynı evde yaşayan İ.A. ile Abdullah A. kardeşler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle mutfağa giden İ.A., aldığı bıçakla kardeşini göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Abdullah A., ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Abdullah A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. İhbarla adrese gelen polis ekibi, İ.A.'yı gözaltına aldı. İ.A.'nın, psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. (DHA)

TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

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Güneş, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI - Son Dakika


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