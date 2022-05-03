Tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle öldürdü

03.05.2022 12:37
Tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle öldürdü

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, tartıştığı ağabeyi Bahri Y. (40) tarafından pompalı tüfekle göğsünden vurulan İlyas Y. (38), yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, tartıştığı ağabeyi Bahri Y. (40) tarafından pompalı tüfekle göğsünden vurulan İlyas Y. (38), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Gaffarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bahri Y. ile kendisi gibi çiftçi olan kardeşi İlyas Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Bahri Y., evine gidip, pompalı tüfeğini alarak geri döndü. Bahri Y., kardeşi İlyas Y.'yi göğsünden vurdu. Yaralanan İlyas Y., kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Koçarlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlyas Y., doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Bahri Y., jandarma tarafından gözaltına alındı.Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle öldürdü
Tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle öldürdü
YORUMLAR
500
Şampiyonluk kutlamalarında pompalı tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı Şampiyonluk kutlamalarında pompalı tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı 16 yaşındaki çocuk tarafından pompalı tüfekle vurulan gencin ayağı parçalandı 16 yaşındaki çocuk tarafından pompalı tüfekle vurulan gencin ayağı parçalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı
11:36 Krem kutusunda kaçırılıyordu! Dünyada 3 tane bulunan Hitit mührü sergilenmeye başladı
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
11:34 Ayçiçek yağına rakip Kanolada ekim alanı 9 kat arttı
10:49 Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:27 Vatandaşa nefes aldıracak Hal Yasası'nın detayları ortaya çıktı
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
10:26 Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, canlı yayında düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 12:41:02. #1.12#
SON DAKİKA: Tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement