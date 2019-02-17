Tartıştığı Kardeşini Sırtından Vurdu

Tartıştığı kardeşini sırtından vurduADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta İlçesine bağlı Susuz Tarla Köyünde bir kişi, kardeşi tarafından sırtında pompalı tüfekle vuruldu.

Tartıştığı kardeşini sırtından vurdu



ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta İlçesine bağlı Susuz Tarla Köyünde bir kişi, kardeşi tarafından sırtında pompalı tüfekle vuruldu.

İddiaya göre, Kahta ilçesine bağlı Susuz Tarla Köyünde Halil İbrahim Aslan kardeşi tarafından sırtından pompalı tüfekle vuruldu. Halil İbrahim Aslan kardeşi Eyüp Aslan ile evin içinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Daha sonra diğer odaya gidip pompalı tüfeği alan Eyüp Aslan, Halil İbrahim Aslan'ı sırtından vurdu. Vücudunun sırt ve omuz bölgesine iki mermi isabet eden şahıs ağır yaralandı.

Yakınları tarafından otomobille Kahta Devlet Hastanesi'ne getirilen şahsa ilk müdahale yapıldı. Durumu ağır olan şahıs ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrası olay yerinden kaçan şüpheli Eyüp Aslan'ın yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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