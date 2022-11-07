Konya'da MHP Çumra İlçe Başkan Yardımcısı Lokman Karagöz, ağabeyi tarafından silahla öldürüldü - Son Dakika
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Konya'da MHP Çumra İlçe Başkan Yardımcısı Lokman Karagöz, ağabeyi tarafından silahla öldürüldü

07.11.2022 23:47
Konya'da MHP Çumra İlçe Başkan Yardımcısı Lokman Karagöz, ağabeyi tarafından silahla öldürüldü

Konya'da MHP Çumra İlçe Başkan Yardımcısı Lokman Karagöz, ağabeyi Harun Karagöz tarafından silahla vuruldu. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan Harun Karagöz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken polis, kaçan Özkan Harun Karagöz'ün yakalanması için çalışma başlattı.

Konya'da Özkan Harun Karagöz ile kardeşi MHP'li Lokman Karagöz arasında belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan Harun Karagöz tabancayla kardeşi Lokman Karagöz'e üzerine ateş etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kanlar içinde kalan Lokman Karagöz yığılırken Özkan Harun Karagöz hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MHP Çumra İlçe Başkan Yardımcısı Lokman Karagöz, ağabeyi tarafından öldürüldü

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Çumra Devlet Hastanesine kaldırılan Lokman Karagöz doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan Özkan Harun Karagöz'ün yakalanması için çalışma başlattı.

MHP Çumra İlçe Başkan Yardımcısı Lokman Karagöz, ağabeyi tarafından öldürüldü
Kaynak: DHA
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da MHP Çumra İlçe Başkan Yardımcısı Lokman Karagöz, ağabeyi tarafından silahla öldürüldü - Son Dakika

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