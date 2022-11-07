Konya 'da Özkan Harun Karagöz ile kardeşi MHP 'li Lokman Karagöz arasında belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan Harun Karagöz tabancayla kardeşi Lokman Karagöz'e üzerine ateş etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Konya'da MHP Çumra İlçe Başkan Yardımcısı Lokman Karagöz, ağabeyi tarafından silahla öldürüldü - Son Dakika

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