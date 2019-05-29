Tartıştığı kardeşini tabancayla vurdu
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde aralarında çıkan tartışma sonucu D.B.'nin (55) tabancayla ateş açtığı kardeşi Mehmet Ali B. (36) yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:20 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Alanya
ilçesinde aralarında çıkan tartışma sonucu D.B.'nin (55) tabancayla ateş açtığı kardeşi Mehmet Ali B. (36) yaşamını yitirdi. Polis
kaçan ağabeyin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay saat 21.00 sıralarında Çevreyolu üzerinde meydana geldi. D.B. ile kardeşi Mehmet Ali B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından iddiaya göre D.B.'nin tabancayla ateş açması sonucu Mehmet Ali B., vücuduna kurşun isabet eden ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Ali B., ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne götürüldü. Sağ koltuk altı ve sağ bacağından vurulan Mehmet Ali B. kurtarılamadı.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan ile 1 fişek ele geçirildi. Polis, firari D.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
- Antalya
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